Quando rimangono solo poche ore alla conclusione di questo Prime Day, ecco un’offerta lampo che interesserà di certo coloro che quotidianamente si affidano a un laptop per la produttività: la custodia del marchio Tomtoc per trasportare il portatile in modo comodo e sicuro è acquistabile con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Offerta lampo Prime Day: Tomtoc, custodia laptop

C’è spazio a sufficienza per ospitare notebook fino a 15,6 pollici. L’interno è imbottito così da garantire la massima protezione contro gli urti accidentali. Si può portare a tracolla e sulla parte anteriore trovano posto due ampie tasche in cui riporre caricabatterie, pendrive e accessori di altro tipo.

Nella parte inferiore ci sono due cosiddetti Corner Armor ovvero elementi rinforzati che tengono al sicuro quanto si trova all’interno anche in caso di colpi o cadute. Tutto questo al prezzo di 27,19 euro nell’ultimo scampolo dell’Amazon Prime Day 2020.