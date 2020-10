Prime Day last-minute: ultime ore, ultime offerte

Arrivi soltanto ora sul Prime Day, distratto da lavoro e mille altre preoccupazioni? Nessun problema, ma non bisogna perdere tempo: il Prime Day 2020 sta per scadere e gran parte delle opportunità è già andata esaurita.

Ecco quindi un brevissimo excursus per cogliere al volo le ultime occasioni. Se invece vuoi andare dritto al dunque, la pagina con tutte le offerte ancora attive si trova qui.

Abbonamento Amazon Prime

Sei abbonato? Se non sei abbonato, purtroppo non puoi approfittare delle offerte del Prime Day. Tuttavia hai la possibilità di chiedere un mese di prova gratuito, dopodiché potrai cancellarti senza alcun problema e senza alcun costo: un piccolo escamotage per prendere gli sconti e fuggire. Nulla di illegale, soltanto una piccola astuzia ben nota da Amazon, che confida nel valore del proprio servizio e nella capacità di convincere tutti a colpi di sconti, spese di spedizione gratuite e molti altri “plus” ulteriori.

Amazon Echo

Ecco tutti gli Amazon Echo attualmente in sconto, inevitabilmente molto ricercati in queste ore. Per chi fosse interessato si raccomanda un acquisto immediato poiché le riserve stanno per terminare ed i tempi di spedizione iniziano ad allungarsi: al Black Friday potrebbe ormai essere tardi per chi stesse immaginando di regalare un Echo per Natale.

Altre offerte

C’è tempo solo fino a mezzanotte, poi bisognerà aspettare un Black Friday denso di incertezze. Quando sarà? Il 27 novembre 2020, e proseguirà nei giorni successivi fino al Cyber Monday del 30 novembre. Sull’evento pende però la spada di Damocle di una situazione sanitaria destinata a peggiorare ed a raggiungere il momento peggiore proprio in quelle settimane: ipotizzare che il Black Friday possa essere a rischio non è cosa da escludere a priori.

Chi ha idee per Natale e questa sera trova la giusta offerta, insomma, colga l’occasione.