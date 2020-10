Logitech MX Master, quando la qualità va in sconto

Nello scrivere questo articolo una mano è sulla tastiera e l’altra è appoggiata al mouse di cui stiamo per argomentare. Non solo: chi scrive questo articolo è alla seconda edizione del medesimo mouse, lavorandovi per molte ore al giorno con piena soddisfazione. Ecco perché non abbiamo dubbi ad indicare questa offerta come una grande occasione, poiché consente di accedere al mouse Logitech MX Master ad un prezzo estremamente più basso e mai raggiunto fino ad ora: 44,9 euro.

Logitech MX Master a un prezzo mai visto

La batteria è ricaricabile e di lunghissima durata. L’ergonomia è assicurata, così come la molteplicità di funzioni che possono essere incluse in ogni singolo pulsante (ognuno dei quali personalizzabile tramite apposito software di installazione). Nessun cavo, un morbido appoggio di scivolamento ed una piacevole sensazione tattile sotto i polpastrelli completano il quadro sensoriale stimolato dall’uso di un mouse di questo tipo.

Poco altro da aggiungere: estremamente preciso tanto nel puntamento quanto nel click: chi passa molte ore di fronte al display ben sa quanto tutto ciò possa significare in termini di performance e di fluidità del lavoro. Il funzionamento è assicurato su qualsiasi superficie grazie al tracciamento Darkfield. Una nota aggiuntiva: benché dalle immagini non sia visibile, anche l’estensione laterale di appoggio del mouse è un comodo pulsante ulteriore.

Un vero e proprio non-plus-ultra, insomma, ad un prezzo raro: un’occasione che non si può che consigliare.