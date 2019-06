Xiaomi porta Mi Electric Scooter Pro in Italia

Non solo smartphone, smartband e auricolari wireless all’evento Xiaomi andato in scena ieri a Milano: il brand ha annunciato anche l’arrivo in Italia di Mi Electric Scooter Pro, un mezzo pensato per muoversi in modo agile nel contesto cittadino. Si inserisce a pieno titolo tra le soluzioni destinate alla cosiddetta smart mobility, con un design che lo rende facilmente trasportabile in auto o sui mezzi pubblici, strizzando così l’occhio al concetto di mobilità intermodale.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Rispetto al modello già in commercio da qualche tempo migliora l’autonomia di funzionamento: fino a 45 Km con una ricarica della batteria da 474 Wh. L’operazione può essere monitorata dall’applicazione mobile installata sullo smartphone ed è possibile contare su diversi sistemi di sicurezza: protezione da cortocuircuito, da sovra-carica, da sovra-scarica, da sovra-corrente, da sotto-voltaggio e resistenza alla temperatura, con spegnimento automatico in caso di anomalie. L’energia viene inoltre recuperata in fase di frenata.

Il motore in dotazione è in grado di erogare una potenza sufficiente per affrontare salite con pendenza di 12 gradi e per raggiungere una velocità massima di 25 Km/h.

Altra aggiunta è il display LED con funzionalità per il monitoraggio del movimento: visualizza informazioni sulla velocità, sulla carica residua e sulla modalità selezionata, ognuna pensata per una situazione specifica, ad esempio per ottimizzare il consumo della batteria o per spingere al massimo le prestazioni. A tal proposito, per cambiare tra Eco, Standard e Sport è sufficiente premere due volte il pulsante di accensione.

Come scritto in apertura, il design pieghevole di Mi Electric Scooter Pro è pensato per consentirne il trasporto ovunque, riducendo l’ingombro quando non viene utilizzato. Si richiude in 3 secondi e pesa 14,2 Kg. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di sicurezza, con un doppio sistema di frenata (posteriore ventilato da 120 mm, E-ABS anteriore), un faro anteriore e uno posteriore. Gli pneumatici sono entrambi da 8,5 pollici, realizzati in materiale misto gomma.

L’arrivo in Italia è previsto per i prossimi giorni, al prezzo di 499 euro. Sarà disponibile dal 18 giugno presso i Mi Store del paese, poi dall’8 luglio in esclusiva nei punti vendita della catena Unieuro e successivamente (dal 25 luglio) presso i principali negozi della grande distribuzione.