Xiaomi MI Extender PRO: 12,66€ e problema risolto

Quando la rete Wifi non arriva dove serve poiché la superficie da coprire è superiore a quella che il router cablato è in grado di raggiungere, allora ci sono due sole alternative: una complessa connessione via cavo che implica necessariamente l'oneroso intervento di tecnici specializzati, oppure l'utilizzo di strumenti che estendono il segnale gettando il Wifi oltre l'ostacolo.

Extender Wifi, Xiaomi è la soluzione low-cost

Il vantaggio di quest'ultima opzione è innegabile, soprattutto quando Xiaomi riversa sul mercato extender da 14,99 euro scontati del 16% a 12,66 euro in tutto.

Due antenne incluse, fino a 54 dispositivi connessi contemporaneamente, compatibile con protocolli 802.11n, 802.11b e 802.11g. Piccolo, leggero e decisamente low-cost: qualora un solo dispositivo non dovesse bastare per arrivare in alcune parti della casa, non si dovrà far altro che aggiungere un altro extender ed ampliare la bolla ulteriormente. Il prezzo fortemente limitato consente massima capillarità di intervento, moltiplicando i device in base alle necessità (ma nella maggior parte dei casi ne servirà uno soltanto).

Se la tua casa non è adeguatamente coperta ed il segnale manca, ciò potrebbe vincolare l'uso di smart tv, tablet o smartphone. 12,66 euro, invece, risolvono il problema riavviando i tuoi streaming, le tue chat, le tue videochiamate, nonché gli elettrodomestici IoT, la videosorveglianza o gli assistenti Alexa sparsi in ogni stanza.