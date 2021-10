Xiaomi Mi Monitor 1C: qualità e visione ottimizzata per il tuo PC

Se sei alla ricerca di un monitor per il tuo computer punta a Xiaomi Mi Monitor 1C che è in promozione su Amazon. Grazie al ribasso in corso ti puoi portare a casa questo gioiellino a soli 121,99 euro. Un prezzo più che onesto per un dispositivo che ha delle caratteristiche niente male.

Xiaomi Mi Monitor 1C: cosa devi sapere su questo prodotto

Un bel monitor che possa rendere giustizia alla configurazione del tuo computer ci vuole proprio. Con la sua estetica pazzesca, questo modello di Xiaomi vale davvero la pena di essere preso in considerazione. Grazie ai bordi praticamente invisibili rende l'esperienza visiva unica e fa anche la sua bella figura sulla tua scrivania.

Il pannello montato ha un'ampiezza di 23,8 pollici e una risoluzione Full HD per non farti mancare nulla. Praticamente è perfetto se vuoi effettuare un upgrade e desideri qualcosa di contenuto ma di buona qualità.

Al suo interno integra diverse tecnologie come quella che mantiene a livelli bassi le emissioni di luce blu. Inoltre il supporto lo puoi regolare a piacimento così lo rendi adatto al tuo angolo di visione e puoi mantenere una posizione corretta durante le tue ore al computer.

Per non farti mancare nulla, sulla parte posteriore del pannello trovi un ingresso HDMI 1.4 e un VGA.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi Monitor 1C su Amazon a soli 121,99 euro. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se vuoi puoi decidere di pagarlo anche mediante finanziamento grazie a Cofidis: sceglilo tra i metodi di pagamento e ti verrà spiegato tutto per filo e per segno.