Xiaomi Mi Router 4A Ac1200 a soli 18,90€ su Amazon

Xiaomi è un marchio che negli ultimi anni si è ritagliato un’ampia fetta del mercato hi-tech proponendo dispositivi di alta qualità a prezzi davvero concorrenziali. Gli utenti conoscono l’azienda soprattutto per gli smartphone e i per vari dispositivi di domotica, ma Xiaomi è molto avviata anche su prodotti di informatica e per la connessione di rete domestica. Uno di questi, in particolare il router Xiaomi Mi Router 4A AC1200, è in offerta su Amazon a soli 18,90 euro grazie alla settimana del Black Friday.

Xiaomi Mi Router 4A Ac1200: tecnologia all’avanguardia ad un prezzo incredibile

Lo Xiaomi Mi Router 4A Ac1200, grazie al suo massimo di 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 867 Mbps sulla banda da 5 GHz, garantisce una velocità wireless massima fino a 1167 Mbps. La banda 2.4 GHz offre la trasmissione su distanze maggiori, con una migliore copertura e una maggiore penetrazione delle pareti anche più spesse, la banda a 5 GHz adotta la tecnologia 802.11ac. Tutto ciò si traduce in meno interferenze e velocità più elevate per un’esperienza più fluida guardando video HD e giocando a giochi online multiplayer.

Il Mi Router 4A supporta la tecnologia Smart Connect che offre alle bande a 2,4 GHz e 5 GHz un unico nome di rete: la banda di frequenza ottimale viene selezionata automaticamente da un terminale dual-band senza problemi di disconnessione dei dispositivi collegati. Le 4 antenne omnidirezionali esterne migliorano notevolmente le prestazioni di trasmissione, anche in ambienti complessi.

Un substrato metallico trattato in modo speciale è combinato con nanomateriali che vantano eccezionali caratteristiche di dissipazione termica. Ciò offre eccellenti capacità di assorbimento e dissipazione del calore per abbassare efficacemente la temperatura del chip e fornire una migliore stabilità del sistema. Infine il chipset wireless a 2,4 GHz e 5 GHz integrano PA e LNA: il PA (amplificatore di potenza) rafforza efficacemente la potenza di trasmissione del segnale, mentre l’LNA (amplificatore a basso rumore) può migliorare la sensibilità del ricevitore del segnale.

Tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di 18,90 euro invece di 29,99 euro.