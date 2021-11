Xiaomi Mi Router 4c: acquistane uno per avere il secondo omaggio

Senza dubbio 20 euro per un buon router è un ottimo prezzo. Ma se ti dicessi che per 20 euro potresti averne addirittura 2? È questa la promozione lanciata sullo Xiaomi Mi Router 4c, che sul sito italiano del produttore consente di avere un secondo dispositivo in omaggio semplicemente aggiungendone uno al carrello.

Xiaomi Mi Router 4c: caratteristiche tecniche

Il Mi Router 4c è un dispositivo piuttosto essenziale, ma dalle grandi potenzialità. Il design è minimale ed elegante, in una veste completamente bianca. Sul retro sono poste 4 antenne esterne che garantiscono velocità e soprattutto stabilità della rete wireless. A supporto delle antenne ci sono i 64MB di memoria con cui Xiaomi ha equipaggiato l’apparecchio, che consentono di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Non manca, inoltre, la possibilità di assegnare un limite di banda per ogni dispositivo connesso al router. Questo consente di ottenere un’esperienza ottimale in base alle necessità di ognuno, così da avere sempre la massima banda possibile a propria disposizione.

Uno dei punti di forza del router di Xiaomi, però, è senza dubbio l’applicazione per la gestione. Grazie a Mi WiFi potrai gestire la rete domestica anche da remoto, quando sei fuori casa. Inoltre, il sistema di sicurezza è in grado di inviare una notifica direttamente su smartphone per ogni nuovo accesso alla rete. Questo consente di bloccare automaticamente gli utenti sospetti, o di inserirli manualmente nella blacklist. La velocità offerta è di 300Mbps, quindi compatibile con le reti VDSL ad alta velocità oltre i 100 Mega. Un dispositivo semplice, ma estremamente intuitivo e funzionale, adatto sia per casa che per piccoli uffici. Acquistandone due, poi, è possibile espandere sensibilmente il raggio di copertura della rete wireless.

Grazie alla promozione sul sito di Xiaomi Italia, sarà sufficiente aggiungere il dispositivo al carrello, e automaticamente ne verrà aggiunto un secondo a costo 0 nel riepilogo per un totale di 20 euro per 2 router. Insomma, ne pagherai uno e ne riceverai due, un’ottima occasione.