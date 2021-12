Xiaomi Mi Smart Band 6: al minimo storico non potrai dire di no

Quella che ti suggeriamo oggi è la smart band di riferimento, più amata ed apprezzata ormai da anni per il suo rapporto qualità/prezzo praticamente irraggiungibile. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Smart Band 6, ultima generazione della pluripremiata fascia intelligente del brand che oggi torna al suo minimo storico per soli 35 euro.

Sportwatch Xiaomi Mi Smart Band 6: caratteristiche tecniche

La Mi Smart Band 6 offre un ottimo display AMOLED da 1,56 pollici dall’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del Sole. Si tratta di una soluzione del 50% circa più grande rispetto al precedente modello e con una maggiore densità di pixel. Questo consente una nitidezza superiore per la lettura dei dati e dei contenuti testuali come messaggi e notifiche. Naturalmente, trattandosi di un dispositivo dedicato per lo più allo sport, supporta ben 30 modalità di allenamento, tra cui Zumba e Pilates. Non manca chiaramente il sensore di battito cardiaco con supporto al monitoraggio continuo, a cui si aggiunge il sensore SpO2. Quest’ultimo verifica l’ossigenazione sanguigna permettendo di tenere sotto controllo il livello di stress e lo sforzo durante gli allenamenti.

Punto di forza, come di consueto, è la batteria che garantisce un’autonomia di ben 14 giorni mentre la ricarica avviene grazie al pratico caricabatteria magnetico. Presente la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere che permette di sfruttare l’orologio anche per gli allenamenti in piscina. Ottimo il cinturino in TPU antibatterico Ag+ che protegge la pelle dai germi. Infine, per quanto riguarda le funzioni smart, non mancano le notifiche per chiamate e messaggi incluso Whatsapp. Un vero e proprio alleato per la vita quotidiana estremamente versatile e pratico. Ad un prezzo così basso è davvero difficile riuscire a trovare di meglio, ragione per cui continua a mantenere il podio dei wearable più apprezzati di sempre.

Grazie ad uno sconto del 22%, la Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile a soli 35 euro su Amazon, un prezzo davvero eccezionale.