Xiaomi Mi Smart Band 6: la vuoi e la puoi avere in sconto

Xiaomi m Smart Band 6

Una smart band evoluta: Xiaomi Mi Smart Band 6

Xiaomi Mi Smart Band 6 è semplice eppure si fa notare subito. Grazie al suo design che nel corso degli ani è stato migliorato, oggi è un prodotto di tutto rispetto, completo e pieno di features interessanti.

Il display migliorato è a colori, AMOLED e vanta un'ampiezza di 1,56 pollici. Strizzare gli occhi non è necessario visto che le informazioni possono essere lette con chiarezza e velocità. Inoltre può esser personalizzato a proprio piacimento mediante quadranti di ogni genere e foto personali impostate come sfondo.

Lo schermo, tuttavia, non è l'unico elemento che è stato rivoluzionato. Le nuove tecnologie al suo interno consentono di tener traccia di dati relativi al benessere e anche alle prestazioni sportive.

In merito ai primi è concesso sapere i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca ed è presente anche un monitoraggio dedicato al sonno.

Le modalità sportive, invece, sono 30 e consentono di tacciare ogni tipo di attività fisica mediante indicatori come le calorie bruciate o le distanze percorse.

La band è poi impermeabile e quindi può essere utilizzata a contatto con l'acqua fino a 50 metri di profondità.

Ultima chicca, infine, è la batteria che vanta un'autonomia di 14 giorni in modalità normale e fino a 19 giorni in modalità risparmio.

Xiaomi Mi Smart Band 6