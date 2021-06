Xiaomi Mi Smart Band 6: meno di 40 euro su Amazon

Da pochi giorni è iniziata l'estate, quindi è arrivato il momento di fare più attività fisica. Gli sportivi dovrebbero quindi approfittare dell'offerta di Amazon per il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6, uno dei fitness tracker più popolari in assoluto. Il prezzo originale era già basso, ma ora è possibile acquistare il gadget a meno di 40 euro. Un ulteriore risparmio si può ottenere al check-out.

Xiaomi Mi Smart Band 6: sconto imperdibile

Il Mi Smart Band 6 possiede uno schermo AMOLED da 1,56 pollici, protetto da un vetro temperato anti-impronte, con risoluzione di 152×486 pixel. La qualità e la dimensione sono state quindi migliorate rispetto al precedente modello. Il cinturino è ancora in materiale plastico (TPU), mentre la fibbia è in lega di alluminio. Il fitness tracker può essere indossato sotto la doccia o in piscina (certificazione 5 ATM). Il peso è 12,8 grammi.

All'interno ci sono accelerometro, giroscopio e cardiofrequenzimetro. I sensori permettono di rilevare numerosi parametri durante l'attività fisica con riconoscimento automatico per sei sport: corsa all'aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo. Oltre ai battiti cardiaci, il Mi Smart Band 6 misura anche la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Monitora inoltre la qualità del sonno, il livello di stress e il ciclo mestruale.

Ovviamente riceve le notifiche per messaggi, chiamate e app installate sullo smartphone collegato via Bluetooth 5.0. La batteria con ricarica magnetica offre un'autonomia fino a 19 giorni. Il fitness tracker può essere acquistato su Amazon al prezzo di 39,28 euro, invece di 44,99 euro (sconto del 13%). Al check-out è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo di 1,95 euro.