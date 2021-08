Xiaomi Mi Smart Band 6: tua con spesa minima

Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile su Amazon a un prezzo esclusivo. Con soli €39,90 te la puoi portare a casa e riceverla in pochissimo tempo grazie alle spedizioni Prime. Se però non sei cliente abbonato, non ti preoccupare perché ti svelo un segreto.

Una smartband che ha poco da invidiare: Xiaomi Mi Smart Band 6

Xiaomi è approdata sul mercato con una nuova smartband tutta da invidiare. Il modello 6 della sua storica serie una marea di funzioni che prende il tuo polso immediatamente Smart. Con un semplice gesto, infatti, puoi accedere a numerose impostazioni. Inoltre disponibile in colorazione nera si adatta a ogni tuo stile.

Il display è stato migliorato grazie a un'ampiezza complessiva di 1,56 pollici e un pannello AMOLED. Queste due caratteristiche ti permettono di avere una visione dettagliata di qualunque dato tu stia cercando.

Al suo interno ci sono numerosi sensori che non solo ti permettono di tenere sotto controllo l'attività fisica, ma ti danno dei dati certi e veritieri sulla tua salute. Infatti non mancano al rapporto un saturimetro, un monitoraggio della frequenza cardiaca e della qualità del sonno. Praticamente ti basta indossarla per avere un check up completo in qualunque momento della giornata. Le modalità sportive, poi, sono in totale 30 e ti permettono di svolgere i tuoi sport più amati tra cui anche il pilates e la Zumba.

È ovviamente impermeabile e quindi la puoi utilizzare in acqua fino a 50 metri di profondità. Questa feature è una vera e propria chicca perché evita che tu debba togliere la smartband anche in gesti quotidiani, come durante il lavaggio delle mani.

Non passa inosservata la batteria che con i suoi 125 mAh ti assicura fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo tipico. Inoltre, infine, puoi personalizzarlo come vuoi grazie a una marea di quadranti già disponibili e alla possibilità d'impostare un'immagine a tua scelta come sfondo.

Acquista subito Xiaomi Mi Smart Band 6 su Amazon a soli €39,90. La ricevi in 24 ore a casa se sei abbonato Prime. Se invece non sei membro, scegli le spedizioni nei punti di ritiro e le avrai gratuite ovunque tu ti trovi.