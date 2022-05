Xiaomi Mi Smart Band 7: eccolo, tutte le novità

Il bracciale intelligente per eccellenza compie un nuovo balzo in avanti con l’arrivo della generazione 2022: Xiaomi Mi Smart Band 7 è ufficiale. L’annuncio è avvenuto oggi in Cina. Sono diverse le novità introdotte rispetto al modello precedente (in sconto su Amazon del 22%) a partire da uno schermo più grande.

Con e senza NFC: ecco Xiaomi Mi Smart Band 7

C’è infatti un display AMOLED da 1,62 pollici al posto del pannello da 1,56 pollici visto in precedenza. La risoluzione si attesta a 490×192 pixel (326 ppi), la luminosità può raggiungere i 500 nit. Rimanendo in tema, è stata introdotta a grande richiesta la funzionalità always-on per mantenerlo sempre acceso. Aumenta leggermente il peso (così come la larghezza), attestandosi comunque a soli 13,5 grammi, mentre lo spessore addirittura diminuisce di mezzo millimetro.

A livello di caratteristiche, supporta 120 modalità di allenamento. Sono inoltre inclusi giroscopio, accelerometro a tre assi, sensori PPG e SpO2 e il chip NFC per i pagamenti nella versione più evoluta.

La batteria è stata riprogettata e offre un’autonomia dichiarata che arriva a 15 giorni con una sola ricarica. Un valore che, ovviamente, dipende dall’utilizzo che se ne fa e che andrà confermato attraverso i test condotti sul campo.

Al momento, il nuovo Mi Band 7 di Xiaomi è disponibile per l’acquisto solo in Cina. Infine il prezzo: è stato fissato in 239 yuan (circa 33 euro al cambio) per il modello standard e in 279 yuan (39 euro) per quello dotato di modulo NFC. Non sappiamo con certezza quando il dispositivo arriverà in Europa, ma non dovrebbero trascorrere più di due o tre mesi.

