Xiaomi Mi Smart Band 8: incredibile CROLLO di prezzo di Amazon!

Se state cercando un nuovo compagno tecnologico per il vostro polso, preparatevi ad avere il meglio con il Mi Smart Band 8 di Xiaomi! Aumenta l’attesa per la nona generazione, pertanto questo piccolo genio del fitness continua a scendere di prezzo su Amazon raggiungendo l’incredibile cifra di soli 36 euro. E con Amazon Prime, lo riceverete comodamente a casa in pochissime ore, senza costi di spedizione aggiuntivi. Non è fantastico?

Xiaomi Mi Smart Band 8: un concentrato di tecnologia a prezzo ridotto

Immaginate di avere al polso uno smartwatch che fa quasi tutto tranne il caffè (ci vuole poco anche per quello). Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 è economico ma ricco di funzionalità. Il suo display touch screen AMOLED da 1,62 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, offre un’esperienza visiva così fluida che non vi sembrerà vero. E grazie al sensore di luce ambientale, la luminosità dello schermo si regola automaticamente.

Il Mi Smart Band 8 non è solo un accessorio alla moda, è anche il vostro personal trainer, medico e assistente personale. Monitora la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno nel sangue 24 ore su 24, con promemoria vibranti che vi avvisano di eventuali anomalie. Non si ferma qui: tiene d’occhio il vostro sonno, gestisce la salute delle donne e persino l’allenamento della respirazione. È come avere un team di esperti dentro un dispositivo da polso!

Con 150 sport preimpostati, il Mi Smart Band 8 registra la vostra attività fisica, calcolando calorie bruciate e fornendo analisi dettagliate. Inoltre, la nuova struttura a sgancio rapido permette di cambiare cinturini con facilità, scegliendo tra diversi materiali e colori. La ricarica magnetica permette al Mi Smart Band 8 di durare fino a 16 giorni con una sola carica, e si ricarica completamente in circa un’ora.

Che altro dire? Ah sì, è impermeabile fino a 5ATM ed è compatibile con Android 6.0/iOS12 e versioni successive. Tutto questo può essere vostro a soli 36 euro. Approfittate di questa promozione su Amazon e godetevi spedizioni rapide e gratuite con Amazon Prime. Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 è il compagno perfetto per il vostro stile di vita dinamico, al prezzo più basso di sempre!