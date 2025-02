Xiaomi Mi Smart Band 8: prezzo in caduta libera, solo 25,99 euro su Amazon

Xiaomi Mi Smart Band 8 è un braccialetto intelligente ideale per lo sport e per tenere sotto traccia i dati relativi alla tua salute. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un fantastico 30% di sconto a soli 25,99 euro invece di 36,99. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa.

Xiaomi Mi Smart Band 8: perfetta per fitness e salute

Con questo braccialetto smart, dotato di display AMOLED da 1,62 pollici e una risoluzione di 326 pixel per pollice a 60Hz con luminosità massima di 600 nit, potrai avere a tua disposizione oltre 150 modalità sportive, per monitorare con precisione le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e la durata degli allenamenti.

Come detto, è pensato anche per la salute con sensori che monitorano continuamente la frequenza cardiaca, il livello di stress e l’ossigeno nel sangue (SpO2). In caso di anomalie, il braccialetto vibrerà per avvisarti, mantenendoti sempre informato e protetto.

La batteria da 190mAh integrata permette alla Mi Smart Band 8 di durare fino a 16 giorni con un utilizzo normale e fino a 6 giorni con la modalità Always On Display (AOD) attivata.

Insomma, un braccialetto fitness intelligente, che monitora la tua salute e la tua attività fisica, elegante e funzionale: acquistalo a soli 25,99 euro.