Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro in promo su Amazon: funzioni TOP a meno di 60€

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro è un accessorio comodo e intelligente da portare al polso. Con un bel display ampio e funzioni evolute rappresenta un prodotto su cui fare affidamento. Sport e salute vengono monitorati con un occhio di riguardo anche per la vita quotidiana e social. Disponibile in colorazione nera è ideale sia su polsi maschili che femminili, in più è in sconto. Proprio su Amazon puoi acquistarlo ad appena 59,99€ con uno sconto del 14% che lo rende un piccolo affare. Se sei interessato aggiungilo subito al tuo carrello.

Lo indossi tutti i giorni: Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro

Pratico e poco ingombrante al polso così da non farne mai a meno. Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro è stato curato nei mini dettagli e con la qualità di cui è stato intriso, ti offre prestazioni eccellenti. Indossalo e regolalo attraverso il cinturino in silicone per farlo rimanere saldo al tuo braccio. È dotato di questo display dalla forma allungata di qualità magnifica. Il panello AMOLED, infatti, ha colori vivaci e neri profondi per poter leggere qualsiasi dato anche con un’occhiata fugace.

Basta un semplice movimento del dito per navigare nel menù dove trovi tutte le potenzialità del dispositivo. Al suo interno sono stati inseriti numerosi sensori che si occupano di valutare e monitorare ogni cambiamento nel corpo. Per la salute hai indicatori sul cuore, sul sonno e sui livelli di ossigeno nel sangue mentre per lo sport puoi scegliere tra 150 modalità di allenamento.

Lo smartwatch è totalmente impermeabile fino a 5ATM per usarlo anche a contatto con l’acqua senza paura di rovinarlo. Altro vantaggio di questo modello è la sua autonomia con ben 14 giorni di utilizzo con appena una ricarica.

Infine, la vita quotidiana non viene lasciata da parte con notifiche smart dal tuo telefonino.

A soli 59,99€ su Amazon, il magico Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro deve diventare tuo. Approfitta dello sconto del 14% in pagina e acquistalo con un solo click.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia grazie ai vantaggi di Amazon Prime.