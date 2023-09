Xiaomi Mi Smart Band: un personal trainer completo col 33% di sconto

Xiaomi Mi Smart Band è un oggetto di cui non potrai più fare a meno se sei un appassionato di fitness e attività fisica. Specie se puoi acquistarlo a questo incredibile prezzo: su Amazon è in sconto con un risparmio del 33%, il che significa che potrai pagarlo soltanto 65 euro invece di 97.

Xiaomi Mi Smart Band in offerta: per fitness e salute

La Xiaomi Mi Smart Band è un concentrato di tecnologia progettato per migliorare la tua salute e il tuo benessere. Questo dispositivo è dotato di un display AMOLED che offre una visualizzazione chiara e vivida delle tue informazioni, dalle notifiche alle statistiche di allenamento. Grazie alla sua impermeabilità 5ATM, puoi indossarla tranquillamente sotto la doccia o mentre nuoti senza preoccuparti di danneggiarla.

Uno dei punti di forza di questa smart band è il monitoraggio SpO2, che ti permette di misurare in modo accurato la saturazione di ossigeno nel sangue. Questo è fondamentale per tenere sotto controllo il tuo stato di salute, specialmente in questi tempi. Inoltre, il monitoraggio del sonno ti aiuta a migliorare la qualità del tuo riposo notturno, fornendo dati dettagliati sulla tua fase REM, leggera e profonda.

La Xiaomi Mi Smart Band non è però solo un tracker fitness, ma anche il tuo personal trainer al polso. Grazie al cardiofrequenzimetro integrato, puoi monitorare la tua frequenza cardiaca in tempo reale durante l’allenamento, garantendo che stai lavorando nella zona di bruciare grassi ottimale. Inoltre, tiene traccia dei tuoi passi, delle calorie bruciate e ti incoraggia a muoverti di più con promemoria di inattività.

Non hai bisogno di estrarre il tuo smartphone dalla tasca per vedere le notifiche importanti. Lo smartwatch ti mostra le notifiche direttamente sul tuo polso, inclusi messaggi, chiamate, app di messaggistica e molto altro. Questo significa che puoi rimanere connesso con il mondo senza interruzioni durante il tuo allenamento o le tue attività quotidiane.

Ora che hai tutte le informazioni sulla Xiaomi Mi Smart Band, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Con uno sconto del 33%, puoi acquistare questo straordinario dispositivo per il tuo benessere a soli 65,00 euro invece di 97,00. Ma sbrigati, perché le offerte come questa non durano per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.