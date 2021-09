Xiaomi Mi Smart TV: 32 pollici di puro spettacolo dove e come vuoi

Se sei alla ricerca di un televisore perfetto per la tua camera da letto ho da presentarti questa Xiaomi Mi Smart TV da 32 pollici. Su Amazon la trovi in offerta a soli 199,99€. Il ribasso ti permette di averla spendendo una cifra tonda che in fin dei conti ci sta tutta. Con le spedizioni rapide e gratuite la ricevi a casa in pochissimo tempo.

Xiaomi Mi Smart TV: 32 pollici e tutto il resto è perfetto

Con delle dimensioni perfette, questo televisore prodotto da Xiaomi ti permette di avere tutto a portata di mano. Infatti oltre che ai classici canali vanta all suo interno tutte le applicazioni dedicate allo streaming quindi è perfetta non solo per il salotto, ma eventualmente anche per la camera da letto così alla sera, ti rilassi con le tue serie preferite.

Il pannello è di tipo LED ed ha una risoluzione HD così non ti fa mancare nulla. Non sono da sottovalutare le cornici sottili che rendono l'esperienza visiva ancora più ampia. Non devi preoccuparti di nulla visto che il telecomando è persino dotato di microfono, in altre parole cerchi quello che vuoi vedere con la voce senza dover perdere tempo a cliccare lettera per lettera.

Per avere tutto a portata di mano, inoltre, ti faccio sapere che ci sono ben due pulsanti dedicati al mondo dello streaming e con un solo click ti portano direttamente su Amazon Prime Video e Netflix.

Acquista subito questo Xiaomi Mi Smart TV da 32 pollici su Amazon, lo paghi appena 199,99€. Se sei interessato lo puoi pagare anche a rate a Tasso Zero grazie a Cofidis, devi solo sceglierlo come modalità di pagamento. Le consegne sono gratuite e veloci in tutta Italia.