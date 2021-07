Xiaomi MI Smart TV P1, 50 pollici a prezzo DA URLO

Non troverai un altro 50 pollici a un prezzo simile. E non troverai un altro momento in cui questo 50 pollici sia costato così poco, neppure in occasione del Prime Day. L'occasione, infatti, è OGGI: la Xiaomi Mi Smart TV P1, televisore con un display da 50 pollici con risoluzione 4K, è disponibile al prezzo di soli 449,90 euro, ossia lo stesso identico prezzo del modello da 43 pollici.

Un 50 pollici al prezzo di un 43 pollici: niente male se consideriamo che il Prime Day è finito soltanto pochi giorni fa e non aveva neppur avvicinato uno sconto simile.

Xiaomi MI Smart TV P1

La Xiaomi MI Smart TV P1 è una delle tv che più si è fatta notare nei mesi scorsi per l'eccellente rapporto qualità/prezzo: torna ora alla ribalta grazie ad un prezzo che crolla ulteriormente del 25% e che offre in queste ore un risparmio di 150 euro tondi tondi.

Profilo sottilissimo, Android 10.0 in dotazione, 3 HDMI in entrata: è questa la dotazione di una smart tv che promette un design senza cornice e una definizione 3840×2160 per esaltare ogni singolo contenuto. Il modello è ovviamente compatibile con il nuovo standard DVB-T2.

Chi ordina subito non solo si porta a casa una tv da urlo senza spese di spedizione, ma se la porta a casa a un prezzo da urlo ed è pronto ad urlare per la finale degli Europei o per le prossime Olimpiadi (qualunque sia lo sport che ti appassiona). Sugli streaming ovviamente non si urla, ma Netflix, Amazon Video e YouTube sono pronti in ogni caso a lasciarti a bocca aperta tra le app integrate. Così come questo prezzo, appunto.

55 pollici, per i più golosi

Visto che la golosità è un vizio difficile da togliersi, c'è un'opportunità anche per chi vuole 5 pollici in più a disposizione. Fatto 30 si fa 31 e fatti 50 pollici se ne possono trovare 55: la versione da 55 pollici è disponibile per 529,90 euro. In questo caso lo sconto è del 16% ed il risparmio di 120 euro, motivi per cui tendiamo comunque a consigliare il modello da 50 pollici come massima opportunità effettiva disponibile.

Buona scelta. E buon “urlo” (o almeno questo spera ogni singolo tifoso).