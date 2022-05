Xiaomi Mi TV P1 50 è cinema in casa a un prezzo folle su Amazon

Xiaomi Mi TV P1 50 è una soluzione economica, ma di altissima qualità a molte esigenze. Prima fra tutte l’arrivo del nuovo digitale terrestre. Infatti, è compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2 e costa davvero poco. Secondo, è la smart TV ideale per chi cerca uno schermo grande con un’ottima risoluzione.

Se vuoi portare il vero cinema a casa tua allora devi mettere nel carrello questa eccezionale Xiaomi Mi TV P1 50 a soli 349,99 euro, invece di 599,90 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’offerta davvero strepitosa dato che stiamo parlando di un televisore smart con schermo da 50 pollici.

Lasciati avvolgere da una visione senza limiti. Schermo 4K senza bordi, Android TV, Google Assistant e Smart Home Control Hub sono solo alcune delle caratteristiche speciali di cui è dotata questa televisione di ultima generazione.

Xiaomi Mi TV P1 50: la soluzione immensa per chi cerca la qualità

Xiaomi Mi TV P1 50, in offerta su Amazon a soli 349,99 euro, si presenta come una smart TV dal design accattivante. Non solo riesce a valorizzare qualsiasi ambiente, ma regala anche emozioni uniche. Grazie alla sua struttura senza cornice dai tre lati permette un’esperienza immersiva senza paragoni.

Il suo rapporto schermo-corpo è trai i più elevati della categoria e offre angoli di visualizzazione a 178°. La risoluzione in 4K UHD permette di vedere immagini sempre perfette e realistiche dove ci si può davvero perdere nei dettagli e nella profondità.

Non preoccuparti delle condizioni di luce in casa. Grazie al Dolby Vision e alla tecnologia HDR10+ potrai vedere tutti i dettagli sia in condizioni di luce che di buio. E l’ampia gamma di colori offre una qualità delle immagini straordinaria e senza precedenti.

Grazie ad Android TV integrata potrai scaricare le tue piattaforme preferite come Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube e tante altre. Avrai accesso in un unico posto comodo e funzionale. Il suo telecomando Bluetooth a 360° funziona in qualsiasi direzione e con Google Assistant controllerai la TV usando la tua voce.

Scegli il meglio a un piccolo prezzo grazie a questa promozione che trovi su Amazon. Acquista la tua nuova Xiaomi Mi TV P1 50 a soli 349,99 euro, invece di 599,90 euro (prezzo di listino), e fai l’affare del giorno portando il cinema dentro casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.