Compatto, ma potente: Xiaomi Mi TV Stick è in grado di trasformare il televisore in una smart TV per guardare film, serie TV, ascoltare musica e molto altro ancora. Oggi è protagonista di una ghiotta occasione su eBay: digitando il coupon “PIT10PERTE” (senza virgolette) è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto.

Codice promozionale eBay per Xiaomi Mi TV Stick

L'utilizzo non potrebbe essere più semplice: non bisogna far altro che inserire il dispositivo nella porta HDMI e si è pronti per i cataloghi di Netflix, Prime Video, Infinity, Rai Play, Spotify, YouTube, YouTube Music, DAZN, Disney+ e di tutte le altre più importanti piattaforme di streaming. L'alimentazione avviene tramite cavo USB in dotazione. C'è anche il telecomando con microfono per impartire comandi vocali all'Assistente Google. Per tutte le altre informazioni su caratteristiche e funzionalità puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare Xiaomi Mi TV Stick al prezzo di soli 35,81 euro: tutto ciò che devi fare è inserire il codice promozionale “PIT10PERTE” (senza virgolette) in fase di conferma dell'ordine. Il prodotto si trova in Italie e l'affidabilità del venditore è garantita dalle migliaia di feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. La disponibilità è immediata e la consegna a domicilio avviene in pochi giorni con spedizione gratuita.