Xiaomi Mi TV Stick: con 30€ trasformi la TV in SMART

Hai un vecchio televisore obsoleto di cui non sai che fartene? Trasformalo subito in un apparecchio Smart con la Xiaomi TV Stick. Con la doppia promozione in corso su eBay lo paghi appena 33,82 € e non te ne penti. Per ottenere questo fantastico prezzo utilizza il codice “MIDAYSAGO21” in fase di pagamento, le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Mi Tv Stick: cosa è capace di fare

All'apparenza semplicissimo, Xiaomi Mi TV Stick è il dispositivo che rende qualsiasi dispositivo una smart TV. Grazie alla sua struttura semplice e facile da utilizzare è a prova di qualunque età. Ti basta inserirlo nella porta HDMI della tua TV ed il gioco è fatto.

Con il telecomando gestisci la riproduzione in mode semplice e veloce. Con Android 9.0, invece, ti godi tutto lo streaming che più ami: ti basta installare le apposite applicazioni ed effettuare il login con i tuoi dati per iniziare le maratone. Non mancano all'appello Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ e molte altre ancora.

Le comodità non finiscono qua perché sul telecomando trovi persino u tasto dedicato all'assistente Google. Se lo premi puoi comandare alla televisione di riprodurre un qualsiasi contenuto con la tua voce così diventa tutto ancora più semplice.

Ovviamente ti preciso che per utilizzare le maggiori applicazioni di streaming devi avere un abbonato personale, altrimenti non potrai accedervi perché sono a pagamento.

Sei interessato? Allora collegati sulla pagina di eBay e acquista la Xiaomi Smart TV Stick a soli 33,82€ inserendo il codice “MIDAYSAGO21” in fase di pagamento. Lo ordini e lo ricevi a casa gratuitamente in pochissimi giorni.