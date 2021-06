Xiaomi Mi Watch: è in offerta a meno di 100€

Xiaomi Mi Watch è in offerta su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 23% rende il prezzo più conveniente mediante uno sconto effettivo di 30,09€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lo smartwatch che hai sempre voluto: Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch è un dispositivo innovativo che con il suo design cattura subito lo sguardo. Disponibile in colorazione nera, è un prodotto che si adatta in modo semplice sia ai polsi maschili che ai polsi femminili.

La sua cassa ha una forma rotonda e per tale motivo ricorda più un orologio classico. Ciononostante basta osservarlo un po' meglio per comprendere che si tratta di un gioiellino tecnologico. Il display montato è un AMOLED HD e vanta un'ampiezza di 1,39 pollici. La lettura dei dati è immediata.

Al suo interno sono stati inseriti dei sensori dedicati al benessere e allo sport. In particolar modo, questo dispositivo è in grado di tracciare la salute cardiaca, effettuare il test dell'ossigeno nel sangue e monitorare il sonno.

Dal punto di vista sportivo, poi, sono presenti più di 117 modalità di allenamento per accontentare il più difficile degli sportivi. Inoltre è integrato anche un GPS di fascia alta per tracciamenti accurati.

Tra le altre features sono presenti più di 100 quadranti per personalizzarlo e una batteria che vanta un'autonomia che esula le due settimane in modalità standard.

Puoi acquistare Xiaomi Mi Watch a soli 99,90€ su AMazon in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore grazie alle spedizioni riservate agli abbonati Prime. Se invece sei cliente standard, le consegne sono gratuite ma operate in circa una settimana.