Xiaomi Mi Watch ed il tuo polso diventa subito TECH

Un bello smartwatch ci sta tutto. Se da tempo ti stai domandando quale modello acquistare ho una buona notizia per te: su Amazon è in corso una promozione che ti tenterà e non poco. Xiaomi Mi Watch può diventare tuo a soli 114,90€ ossia a un ottimo prezzo considerando che ti offre di tutto e di più.

Se lo ordini subito non solo non paghi alcun costo aggiuntivo, ma lo ricevi anche in tempi rapidissimi per iniziarlo a vivere senza attese.

Xiaomi Mi Watch: non ti fa mancare nulla a portata di polso

Xiaomi Mi Watch si presenta come un più classico orologio da polso: la cassa rotonda, il cinturino beige e le sue dimensioni ti illudono a prima occhiata, ma custodiscono al suo interno un motore veramente tecnologico. Adatto sia ai polsi maschili che femminili non solo può essere un ottimo acquisto per te, ma anche un idea regalo pazzesca.

Il display AMOLED HD risulta vividissimo: i colori sono così realistici che leggere le informazioni o vedere i dati non sarà che una passeggiata. In più puoi personalizzare il quadrante come meglio credi per renderlo più vicino ai tuoi gusti.

Al suo interno non mancano numerosi sensori dedicati sia al benessere che allo sport. Con un solo gesto del dito tieni sotto controllo sia l'attività che pratichi che il tuo stato di salute grazie alla frequenza cardiaca, al monitoraggio del sonno e così via. In più non solo è impermeabile ma ha anche un GPS integrato per non farti mancare niente.

Ultima caratteristica che devi sapere? La batteria dura fino a 16 giorni.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi Watch su Amazon a soli 114,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza alcun costo extra in pochissimi giorni.