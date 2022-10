Xiaomi Mi Watch: solo 99€ su Amazon con questo SUPER sconto

Se sei in cerca di uno smartwatch perfetto per la tua attività sportiva e per una serie di funzioni aggiuntive, questa offerta su Xiaomi Mi Watch è perfetta se non vuoi spendere troppo. Su Amazon puoi pagarlo infatti soltanto 99 euro, grazie ad uno sconto che ti permette di risparmiarne quasi 100 sul costo di listino.

Se lo aggiungi adesso al carrello e completi l’ordine puoi riceverlo a casa già domani grazie ad un abbonamento Amazon Prime. Per gli abbonati infatti la spedizione è sempre gratuita ed immediata su qualsiasi importo.

Xiaomi Mi Watch: lo smartwatch economico perfetto per tutto

Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch dotato di display AMOLED HD da 1.39 pollici, che ti garantisce fino a 16 giorni di autonomia. Con GPS integrato, è capace di leggere tutte le statistiche relative alla tua salute, dal monitoraggio del livello di stress alla frequenza di cardiaca in tempo reale fino a passare per ciclo del sonno, allenamento respiratorio, ossigeno nel sangue, energia corporea e altro ancora.

Resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, è l’indossabile perfetto per l’attività fisica ma anche per ricevere le notifiche di chiamate e messaggi direttamente dal tuo telefono. Dal design snello ed elegante, si adatta ad ogni tipo di outfit.

Solo 99 euro dunque per Xiaomi Mi Watch, contro un prezzo di listino di 184 euro. Uno sconto eccezionale per uno smartwatch low cost perfetto per le piccole esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.