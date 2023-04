Xiaomi Mi Watch sotto i 100€, solo su Amazon

Vuoi uno smartwatch top di gamma spendendo meno di 100 euro? Vai subito su Amazon e acquista lo Xiaomi Mi Watch a soli 99 euro, invece di 129 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca con disponibilità immediata per mettere al polso non solo un personal trainer digitale, ma un vero supporto alla tua salute e al tuo benessere fisico.

Dotato di un ampio display AMOLED da 1,39 pollici con tecnologia HD hai tutto il necessario per goderti informazioni e notifiche anche sotto la luce diretta del sole. La batteria garantisce una durata fino a 16 giorni con uso standard e 22 giorni in modalità lunga durata. In pochissimo tempo, solo 2 ore, ricarichi completamente questo orologio per essere pronto all’utilizzo.

Xiaomi Mi Watch: l’affare lo fai ora su Amazon

Corri su Amazon per assicurarti lo Xiaomi Mi Watch a soli 99 euro. Dotato di sensori potenti, monitori la tua salute mentre fai sport e durante la tua vita quotidiana. Frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e stress sono solo alcuni dei parametri che vengono monitorati costantemente. Resistente all’acqua, include 117 modalità sportive con pulsante Sport dedicato.

Mettilo nel carrello a soli 99 euro, anziché 129 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.