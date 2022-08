Xiaomi Mi WiFi Range Extender risolve i problemi di connessione a 20€

Hai problemi di connessione a casa? Se il segnale non raggiunge tutte le stanze o il modem che utilizzi non è così potente, Amazon ha la soluzione che fa per te. Si chiama Xiaomi Mi WiFi Extender AC1200 ed è un potente strumento capace di portare internet in tutta la tua casa o il tuo ufficio.

Mettilo nel carrello a soli 19,99 euro, invece di 52,50 euro, e fai l’affare del giorno su Amazon. Sbrigati perché a sconto 62% sta andando a ruba e molto presto le scorte si esauriranno. Un prezzo decisamente interessante per un prodotto che non dovrebbe mancare se vuoi il meglio di internet.

Con Xiaomi Mi WiFi Extender AC1200 avrai una connessione WiFi ad alta velocità in tutta la casa. Incrementando e migliorando il segnale esistente potrai navigare online senza problemi e ovunque. Le dual band da 2,5 GHz e 5GHz raggiungono una velocità combinata fino a 1.200 Mbps.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender porta la connessione in tutta la casa

Se le pareti di casa tua sono spesse e hai il segnale debole, se c’è assenza di segnale in alcune stanze e se il buffer di rete è costante allora devi acquistare lo Xiaomi Mi WiFi Extender AC1200. In offerta su Amazon risolverà tutti questi tre problemi in un attimo.

Crea il tuo HotSpot personale con la modalità punto di accesso. Dovrai solo collegare questo extender al router principale e trasformare la connessione internet disponibile cablata in un HotSpot WiFi personale realizzando una nuova rete.

La configurazione è semplice e veloce con il tuo telefono. Scaricando l’app dedicata potrai collegarlo alla rete principale per estenderla e gestire tutte le varie opzioni e funzionalità direttamente dal tuo smartphone, compresi i dispositivi connessi.

Non perdere altro tempo perché con questo prezzo l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Vai su Amazon e acquista subito Xiaomi Mi WiFi Extender AC1200 a soli 19,99 euro, invece di 52,50 euro. Spedizione gratis e garanzia Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.