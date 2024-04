Xiaomi Pad 6 a PREZZO MAI VISTO con il Coupon di eBay

Se sei alla ricerca di un tablet efficiente, ma che non costi molto oggi hai un’occasione da urlo. Un vero top di gamma a prezzo entry level ti sta aspettando su eBay. Acquista lo Xiaomi Pad 6 a soli 245,65 euro, invece di 399,90 euro.

Per ottenere questo prezzaccio devi solo inserire il Coupon XIAOMIDAYS24 nell’apposita sezione Codici Sconto prima del check out. Oltre alla consegna gratuita inclusa, hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.ù

Xiaomi Pad 6: follia su eBay

Con eBay lo Xiaomi Pad 6 non è mai costato così poco. Grazie a questo tablet hai un compagno di viaggio ideale per portare sempre con te produttività e intrattenimento. Il display da 144Hz è perfetto in quanto a immagini super colorate, dettagli incredibili e fluidità eccezionale.

Il processore Qualcomm Snapdragon 870 regala prestazioni eccellenti, anche in multitasking, per goderti app e giochi senza alcun limite. I quattro altoparlanti offrono un audio stereo immersivo. E con la batteria potente hai fino a 16 ore di riproduzione video no-stop.

Acquistalo ora a soli 245,65 euro, invece di 399,90 euro, sfruttando il coupon XIAOMIDAYS24. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 81,88 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.