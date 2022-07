Xiaomi Planet, la formazione nel mondo virtuale

Nel segno della gamification, la nuova piattaforma Xiaomi Planet rende la formazione del personale aziendale addetto alle vendite interattiva, condivisa e coinvolgente. Si tratta dell’evoluzione dell’app Mi Academy attiva dall’ottobre 2020. Fa parte di una strategia di rinnovamento dei programmi attraverso i quali la società punta a distinguersi, proponendo un nuovo modo di approcciare il training.

Può essere definito come un vero e proprio mondo virtuale, progettato per favorire la condivisione di informazioni e percorsi formativi, ma anche per diventare uno spazio abitabile da personalizzare ed esplorare.

Da Mi Academy a Xiaomi Planet: le novità

Gli utenti possono recarsi, attraverso la ricostruzione di un aeroporto, in tutti i paesi dove la piattaforma è attiva e in cui si trovano i colleghi ovvero Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Ogni area urbana è caratterizzata da tratti distintivi e riconoscibili. Queste le parole di Flavio Cavalli, Head of WEU Retail Training.

Xiaomi Planet rappresenta un modo completamente nuovo di apprendere, un nuovo approccio capace di stare al passo con i tempi e di rispondere alle nuove esigenze formative dei dipendenti del canale di vendita integrando soft e sales skill. Il nostro obiettivo è quello di proporre percorsi formativi basati sull’esperienza dell’utente e sulle sue esigenze come punto di partenza. È proprio attraverso la user experience e il lifestyle di Xiaomi che promuoviamo un mondo in cui gli smartphone sono al centro e capaci di controllare e interagire con l’intero ecosistema di prodotti.

Questi alcuni degli edifici che compongono Xiaomi Planet.

Learning Center: aule in cui si svolgono i programmi di formazione virtuale.

Bar: l’area social vera e propria.

Arena: spazio per sfidarsi caricando un progetto o una best practice che verrà poi votata dagli altri.

Marketplace: formato da negozi in cui acquistare beni di ogni tipo.

Campo da basket: dedicato ai programmi di microlearning attraverso i quiz, un business hub e una news tower, per tenersi aggiornati sulle ultime novità.

Il centro di ogni città, la downtown, contiene infine uno dei luoghi di formazione più importanti: quello di Google. Il gruppo di Mountain View è infatti Training Partner di Xiaomi dallo scorso anno, mettendo a disposizione percorsi di formazione sviluppati in sinergia per l’ottenimento delle certificazioni B2B “Android Enterprise Certified Associate” e B2C “Android Mobile Certification”.

