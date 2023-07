Xiaomi POCO F4: che prezzo su Amazon per questo smartphone Android

Hai sempre desiderato uno smartphone Android potente, veloce e con un display eccezionale? Allora lascia che ti presentiamo l’incredibile affare che ti sta aspettando su Amazon: il POCO F4, il nuovissimo modello della rinomata marca POCO, frutto della collaborazione tra Xiaomi e Qualcomm.

Questo dispositivo è l’anello di congiunzione tra prestazioni straordinarie e un prezzo davvero vantaggioso. E ora, puoi portartelo a casa a soli 299 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Ma fallo subito, perché l’offerta è limitata.

Xiaomi POCO F4 in offerta: pronto a restare senza parole?

Il POCO F4 è uno smartphone di fascia media che si fa notare grazie al suo magnifico display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Immagini nitide, colori vibranti e fluidità nelle animazioni sono solo alcune delle caratteristiche che ti regalerà questo schermo di alta qualità. Inoltre, è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e presenta un sensore di impronte digitali integrato per un accesso sicuro e veloce.

Dietro il suo elegante design, POCO F4 nasconde un processore Snapdragon 870 5G, uno dei più potenti della sua categoria, che garantisce prestazioni elevate e una connettività veloce e stabile. Accanto a esso, troverai 6 GB di RAM e una generosa memoria interna da 128 GB, che ti consentiranno di gestire senza problemi più app contemporaneamente e di archiviare tutti i tuoi file, foto e video.

E per non farti mai restare senza energia, il POCO F4 è dotato di una batteria da 4500 mAh, che supporta la ricarica rapida a 65W. Con questo incredibile sistema di ricarica, potrai riportare il tuo smartphone alla massima potenza in meno di mezz’ora, rendendoti sempre pronto per le sfide quotidiane. Inoltre, grazie al sistema di raffreddamento a liquido, non dovrai preoccuparti di surriscaldamenti durante un utilizzo intensivo.

Ma passiamo alle fotocamere, un altro punto forte di questo dispositivo. Sul retro troverai una fotocamera principale da 64 MP con apertura f/1.8, stabilizzatore ottico e flash singolo. Questa potente fotocamera ti permetterà di scattare foto incredibilmente dettagliate e registrare video in 4K a 60 fps. Accanto ad essa, c’è una fotocamera grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e una fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4. Mentre sul fronte, troverai una fotocamera da 20 MP con apertura f/2.5, ideale per selfie nitidi e luminosi.

E non è finita qui! POCO F4 è dotato di altre caratteristiche interessanti, come il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il NFC, l’infrarossi, lo speaker stereo, il jack audio e persino la radio FM. Inoltre, esegue il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia personalizzata MIUI, offrendoti la migliore esperienza utente possibile.

In sintesi, POCO F4 è uno smartphone completo e versatile, che ti offre tutto ciò che desideri a un prezzo imbattibile. Ricorda che l’offerta è limitata nel tempo e nelle scorte, quindi non perdere questa occasione d’oro per portare a casa un nuovo smartphone Android di alta qualità.

