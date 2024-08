Xiaomi POCO F6 e POCO F6 Pro in super sconto con questo codice

Da poco lanciati sul mercato, POCO F6 e POCO F6 Pro sono protagonisti oggi di una promozione imperdibile su eBay: per approfittarne non devi far altro che inserire il codice XIAOMIAGO24 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. È semplice, veloce e soprattutto molto conveniente.

Promo eBay: forte sconto per POCO F6 e POCO F6 Pro

La versione base del nuovo smartphone Xiaomi integra il processore Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Un comparto hardware di alto profilo, ottimizzato per l’intrattenimento multimediale e non solo. A questo si aggiungono il display CrystalRes da 6,67 pollici con pannello Flow AMOLED, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 50 megapixel e il supporto alla ricarica da 90 W. Scopri tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

L’asticella si alza ulteriormente con POCO F6 Pro, dotato di caratteristiche da top di gamma: Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage, tripla fotocamera posteriore con OIS e funzionalità avanzate, display con risoluzione 3200×1440 pixel e ricarica ultrarapida da 120 W. Trovi tutte le specifiche nella scheda su eBay.

Ecco a quale prezzo li puoi acquistare, inserirendo il codice XIAOMIAGO24 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento e concludere l’ordine.

POCO F6 (8/256 GB) a 299 euro;

POCO F6 (12/512 GB) a 314 euro;

POCO F6 Pro (12/256 GB) a 377 euro;

POCO F6 (12/512 GB) a 409 euro.

Per il primo dei due modelli è possibile scegliere tra le colorazioni disponibili Black, Green e Titanium (fino all’esaurimento delle unità). Il secondo è invece in vendita nelle tinte White e Black. C’è sempre la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento.