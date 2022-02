Xiaomi POCO M4 Pro è in regalo: con il codice eBay il prezzo PRECIPITA

Uno smartphone come Xiaomi Poco M4 Pro è una bomba tra le tue mani. Particolare dal punto di vista estetico, non ti fa mancare nulla una volta che lo utilizzi finendo per amarlo allo sfinimento. Con un prezzo già ridotto, eBay ti regala un’occasione davvero eccezionale. Infatti ti basta aggiungere il coupon “PIT10PERTE2022” al momento del pagamento per risparmiare all’istante il 10% e portarti a casa il tuo sogno ad occhi aperti con appena 206,10€.

Non perdere tempo, si tratta del taglio di memoria più ambito.

Le spedizioni non le paghi, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Poco M4 Pro: spaventoso in termini di performance

Disponibile in colorazione Blue, questo smartphone appartiene alla fascia media ma ha delle caratteristiche al suo interno che lo fanno primeggiare. Con questo hai davvero l’occasione di portarti a casa un bel acquisto senza scendere a compromessi. Infatti il punto più alto delle sue caratteristiche è il rapporto qualità prezzo.

Non hai limiti a partire dal display ultra luminoso e ampio che ti offre il meglio di sé. Tra applicazioni, video e social non hai navigato cos’ liberamente e soprattutto vedendo così bene. Ovviamente a supportarti hai un processore MediaTek che non teme confronti.

Se poi aggiungi i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria, sappi che anche il gaming mobile non nasconde confini per te.

Ottimo in termini di autonomia, con la ricarica rapida arrivi fino al giorno dopo in una manciata di minuti.

Infine come posso non citarti l’apparato fotografico che ne sa una più di te e ti fa diventare un fotografo professionista. Anche al buio e nei selfie eccelli.

Cosa aspetti ad aggiungere al carrello il tuo Xiaomi Poco M4 Pro su eBay e utilizzare il coupon “PIT10PERTE2022”? Lo ordini e lo paghi 206,10€ ricevendolo in pochissimo tempo e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.