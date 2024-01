Xiaomi POCO X6 Pro lo smartphone SENZA limiti: 512GB e tripla camera

Con Xiaomi POCO X6 Pro tra le mani hai uno smartphone che non conosce limiti. Ci puoi fare praticamente di tutto senza mai subire rallentamenti o sentirti in difficoltà. Inoltre ha un prezzo contenuto quindi se hai un budget, ti strizza a pieno l’occhio.

Xiaomi POCO X6 Pro, uno smartphone per chi sogna in grande

Se ti piace smanettare e desideri avere tra le mani uno smartphone con cui fare un po’ di cose pazze allora Xiaomi POCO X6 Pro risponde proprio alle tue esigenze. Ottimo sotto diversi punti di vista, in mano ti dà quel brio in più di cui sei in cerca.

Con display ampio e luminoso, hai davanti a te uno schermo immersivo che ti fa tuffare in streaming, gaming mobile ma anche app e social. Dopotutto hai a portata di mano 12GB di RAM che ti permettono di fare anche più cose insieme quindi perché privartene?

Sistema Android, applicazioni che scarichi dal Google Play Store e tantissimo spazio. Te l’ho già detto che sono 512GB quelli che hai a disposizione? Beh, ora lo sai. Con questi puoi dimenticarti dei problemi di spazio e scattare mille mila fotografie senza preoccuparti di capire quale cancellare.

A disposizione hai una tripla camera posteriore, una selfie cam d’eccezione e tanta ma tanta qualità.

Ultima chicca? Sistema di dissipazione del calore in grafite per avere uno smartphone sempre cool.

