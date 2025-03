Xiaomi porta in Italia anche il Watch S4

Insieme agli smartphone Xiaomi 15 e ai tablet Xiaomi Pad 7, il produttore cinese ha svelato due dispositivi indossabili al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Sono Xiaomi Watch S4 e Xiaomi Smart Band 9 Pro. Quest’ultimo era già arrivato in Italia da alcune settimane, mentre per lo smartwatch si tratta del lancio ufficiale.

Xiaomi Watch S4: specifiche e prezzo

Lo Xiaomi Watch S4 ha una cassa in lega di alluminio (colori Silver, Rainbow e Black). I cinturini sono in gomma fluorurata e pelle. La cornice intorno allo schermo è intercambiabile. Ci sono versioni in ceramica, acciaio inossidabile e carbonio. Lungo il lato destro ci sono un pulsante e la corona rotante. Ha ricevuto anche la certificazione 5ATM.

Lo schermo AMOLED da 1,43 pollici ha una risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità massima di 1.500 nit. Lo smartwatch integra sensori per il monitoraggio di frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e livello di ossigeno nel sangue.

Altri sensori, tra cui GPS, Galileo, accelerometro, giroscopio, bussola e barometro, consentono di registrare i parametri di oltre 150 attività sportive. Altoparlante e due microfoni permettono invece di gestire le telefonate. È presente anche un chip NFC per i pagamenti contactless.

La connessione allo smartphone (minimo Android 8 e iOS 14) avviene tramite Bluetooth 5.3. Per la configurazione iniziale, la sincronizzazione dei dati e il download dei quadranti (watch face) è disponibile l’app Mi Fitness. Il sistema operativo è HyperOS 2. La ricarica della batteria da 486 mAh avviene tramite connettore magnetico (autonomia massima di 15 giorni). Il prezzo è 159,99 euro.