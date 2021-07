Xiaomi: potente router a 13€, OFFERTACCIA ai saldi estivi

Un buon router, in grado di reggere molti dispositivi, non deve necessariamente costare tanto. Xiaomi Mi Router 4C in sconto su Amazon, ne è l'esempio perfetto. Un prodotto che conta su ben 4 antenne, sulla possibilità di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente e – soprattutto – su un sacco di configurazioni possibili.

Ora questo gioiellino lo prendi a 13,58€ se ti basta la rete 2,4Ghz (perfetta per la casa smart perché copre il lungo raggio). Diversamente, se punti su raggio corto, ma velocità più elevata, sappi che in sconto super c'è anche il modello 4A, che supporta il 5GHz. Pensa, la prendi a 17€ circa, sempre con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: l'eccellente router a prezzo super su Amazon

Un prodotto che sta bene in sala, in ufficio, ovunque: ha un design super elegante, che attira l'attenzione solo per le 4 antenne, fondamentali per gestire al meglio i tantissimi dispositivi che potrai collegare.

La configurazione è più che elementare: colleghi tramite cavo di rete il router al modem, scarichi l'applicazione per Android e iOS e in pochi secondi hai finito. Sei pronto per collegare tutti i dispositivi che vuoi: puoi arrivare fino a 64!

Imposta un booster, scegli se usare il parental control, personalizza al massimo l'esperienza d'uso: puoi fare tutto con lo smartphone o con il tablet.

Insomma, un router così completo – a questo prezzo – giusto Xiaomi poteva offrirlo. Ricorda: solo 13€ circa per il modello 2,4Ghz oppure appena 17€ per quello cha aggiunge anche il 5Ghz.

In entrambi i casi, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis. Decidi tu quale ti serve. Il mio consiglio? Per 4€ di differenza, prenderei quello con la doppia possibilità di rete.