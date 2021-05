Xiaomi, questo sconto è una boccata d'aria fresca

Comodo, efficiente, essenziale, spartano, bianco e scontato. Insomma, è tutto molto Xiaomi. Non si tratta però di smartphone o altri prodotti tecnologici più avanzati, bensì di un ventilatore a prezzo d'occasione che già strizza l'occhio alle temperature in aumento della bella stagione in arrivo.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C è disponibile in queste ore per 62,01 euro. Inutile appellarsi ad un “hey Google” per avviarlo: la semplicità sta in in un semplice pulsante, senza nulla di ulteriore che possa sovraccaricare il prezzo o abbassarne il ciclo di vita. Un click e un sospiro di sollievo, nulla più di questo.

Non si tratta di un prodotto con tecnologia particolare, né di un oggetto con ambizioni “smart”: semplicemente è l'applicazione della tecnologia Xiaomi su un prodotto essenziale e semplice, nel quale il prezzo basso e lo sconto aggiuntivo del 22% fanno la differenza per arrivare ai 62,01 euro di queste ore. Sette pale, tre velocità, un supporto regolabile. E tutto il fresco che si può ottenere senza app, senza Alexa e senza nulla che non sia un'alimentazione a muro. Less is more.