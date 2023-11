Xiaomi Redmi 10 SOTTO i 120€ al Black Friday Amazon

Approfitta subito del Black Friday di Amazon per assicurarti un ottimo Xiaomi Redmi 10 a meno di 120 euro. Questa super offerta è un’occasione irrinunciabile se sei alla ricerca di un muletto oppure di uno smartphone economico, ma che non rinunci a velocità e stabilità. In merito a questo stiamo parlando di uno smartphone che ha da dire molto bene la sua. Tra l’altro, se sei cliente Prime, la consegna gratuita è assicurata.

Xiaomi Redmi 10 2022: lo smartphone per eccellenza torna a un prezzo top

Acquista lo Xiaomi Redmi 10 2022 a soli 119 euro, invece di 229,90 euro. Questo è lo smartphone per eccellenza che monta al suo interno il processore MediaTek Helio G88, progettato per il gaming. Grazie al display da 6,5 pollici con 90Hz di refresh rate tutto è fluido e veloce. I 4GB di RAM rendono il multitasking un gioco da ragazzi. I 128GB di RAM sono perfetti per installare app e giochi mentre archivi i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Acquistalo subito adesso che lo paghi solo 119 euro!

