Xiaomi Redmi 10C in sconto su eBay: è lo smartphone LOW-COST per eccellenza

Quella di oggi, 6 giugno 2023, è una grande giornata di offerte su smartphone low-cost su eBay: dopo avere segnalato la disponibilità di Samsung Galaxy A52s in promozione è il momento di tornare sul sito di e-commerce per un altro modello intrigante. Se non ti convince la soluzione sudcoreana, o magari vuoi spendere meno per risparmiare ancora di più sul tuo prossimo telefono, ecco a te Xiaomi Redmi 10C, uno dei best-seller nella fascia bassa grazie al suo posizionamento aggressivo sul mercato. Infatti, ora costa solo 114,60 euro!

Xiaomi Redmi 10C costa pochissimo su eBay

Xiaomi Redmi 10C sin dall’uscita è stato uno dei dispositivi mobili più venduti in Italia – e non solo – essendo un modello dal prezzo estremamente basso. L’offerta attuale del 9% sarà pure minima, ma consente a chiunque di accedere a uno smartphone, naturalmente scendendo a certi compromessi.

Questo telefono ha infatti il chipset Snapdragon 680 4G firmato Qualcomm da appena 2,4 GHz, mentre lo schermo è un LCD da 6,7 pollici HD+, ovvero con risoluzione pari a 720 x 1650 pixel. Siamo ben lontani dalla fascia media, e ad evidenziarlo è poi il comparto fotocamera composto da una lente per selfie da 5 MP e due lenti posteriori, rispettivamente da 50 MP e 2 MP.

La batteria è da 5.000 mAh e garantisce un’autonomia molto elevata, anche fino a due giorni con un utilizzo normale; lato memoria, infine, troverai 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD.

Come già anticipato, Xiaomi Redmi 10C è ora disponibile su eBay a 114,60 euro, con spedizione gratis in tre giorni e restituzione effettuabile entro 30 giorni. Il rivenditore accetta esclusivamente pagamenti con PayPal, Google Pay e carta di credito, e ha quasi 69.000 recensioni, di cui il 99,9% positive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.