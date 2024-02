Xiaomi Redmi 12 al 15% in meno su Amazon: OTTIMO smartphone low-cost

Su Amazon le offerte sulla telefonia sono davvero molte, ma non è così semplice trovare il modello perfetto per sé nel marasma di versioni disponibili. Se vuoi uno smartphone low-cost, però, ora ci sono due affari imperdibili sul portale di e-commerce! Oltre allo Xiaomi Redmi 12C a quasi metà prezzo, trovi anche Xiaomi Redmi 12 al 15% in meno. Acquistalo ora e lo riceverai domani: non te ne pentirai!

Le caratteristiche del low-cost Xiaomi Redmi 12

Lo smartphone in questione è rinomato nell’industria per essere uno dei modelli low-cost più affidabili, pratici ed economici sul mercato. Ad offrire sicurezza è anzitutto la potente batteria da 5.000 mAh, perfetta per superare anche la giornata intera di autonomia con un utilizzo normale. Il cuore pulsante, poi, è il chipset MediaTek Helio G88 dai consumi limitati e adatto al multitasking.

Lato memoria segnaliamo quindi la dotazione di 4+128GB rispettivamente di RAM e archiviazione interna – con supporto all’espansione con microSD -, mentre il display di Xiaomi Redmi 12 è un FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate massimo di 90Hz, ottimo per vedersi serie TV e film in qualsiasi posto! La fotocamera principale da 50 megapixel, infine, assicura fotografie in alta qualità in moltissime circostanze, anche particolarmente ostiche.

Quanto costa? 169,90 euro al posto di 199,90 euro, con pagamento effettuabile anche in 5 mensilità senza interessi e consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime.

