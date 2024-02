Xiaomi Redmi 12 scende del 32% su Amazon: offerta TOP

Su Amazon le offerte relative al mondo Xiaomi non mancano mai: proprio oggi ti abbiamo proposto, ad esempio, Xiaomi Smart Band 8 al 6% in meno. Se vuoi anche un cellulare dal prezzo basso e dalle performance affidabili, sei particolarmente fortunato poiché Xiaomi Redmi 12 è disponibile in sconto del 32% Scopri le specifiche e valuta attentamente questo acquisto!

Xiaomi Redmi 12 è uno smartphone low-cost imperdibile

Tra i telefoni di fascia bassa più desiderati in Italia, sicuramente Xiaomi Redmi 12 appare tra i primi 3 grazie al suo design semplice ma solido, accompagnato da un comparto tecnico degno di nota. In dotazione a questo modello ora disponibile in offerta figurano 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna espandibile, seguiti dal chipset MediaTek Helio G88 e dalla batteria da 5.000 mAh sotto la scocca. Con questo kit arriverai sempre a fine giornata con ancora un po’ di energia disponibile, anche dopo sessioni di multitasking!

Lo schermo FHD+ da 6,67 pollici con il suo refresh rate massimo di 90Hz è una certezza per navigare tra i social, guardare film e serie TV e chattare senza perderti foto e video mozzafiato. Se vuoi dilettarti in qualche scatto o ripresa, poi, avrai una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel pronta a deliziarti! Il sistema operativo, infine, è Android.

Se vuoi acquistarlo in questi giorni dovrai pagare 147 euro al posto di 215 euro grazie alla promozione rilanciata da un venditore terzo. La consegna è garantita in un giorno grazie al supporto di Amazon, e il pagamento può essere effettuato a rate con Cofidis.

