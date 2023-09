Xiaomi Redmi 12C: display HD, doppia fotocamera e 5000mAh a soli 119€

Sei alla ricerca di uno smartphone versatile e conveniente? Xiaomi Redmi 12C potrebbe essere proprio quello che stai cercando. Questo smartphone dual SIM offre una combinazione di prestazioni eccezionali, un display coinvolgente, una doppia fotocamera e una batteria a lunga durata, il tutto a un prezzo incredibile di soli 119 euro su Amazon.

Xiaomi Redmi 12C in offerta: la scheda tecnica

Il cuore pulsante del Xiaomi Redmi 12C è il processore MediaTek Helio G85 a otto core. Questo processore offre una potenza di elaborazione straordinaria e una fluidità senza precedenti. Che tu stia giocando a giochi intensi, guardando video o svolgendo attività quotidiane, il Redmi 12C gestirà tutto in modo impeccabile. La GPU Mali-G52 garantisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Il Redmi 12C è dotato di un ampio display HD+ da 6,71 pollici che offre un’esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione HD+ assicura che le immagini siano nitide e i colori siano vibranti.

La fotocamera principale da 50 MP del Xiaomi Redmi 12C è dotata di un sensore più grande e della tecnologia di raggruppamento dei pixel 4-in-1. Ciò significa che puoi scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti retroilluminati. La doppia fotocamera posteriore da 50 MP + 5 MP cattura immagini chiare e dettagliate, mentre la fotocamera per selfie AI da 5 MP garantisce scatti perfetti per i tuoi autoritratti.

Con una batteria da 5000 mAh, il Xiaomi Redmi 12C offre un’autonomia eccezionale. Puoi utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. E con il caricabatterie da 10W incluso, puoi ricaricare rapidamente il tuo dispositivo quando è necessario.

Lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema con il Redmi 12C. Questo smartphone offre la possibilità di espandere la memoria fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD. Avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi video preferiti, foto, canzoni e giochi.

Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone completo che offre prestazioni eccezionali, un display coinvolgente e una fotocamera potente, il tutto a un prezzo incredibile. Non perdere l’opportunità di portare a casa questo dispositivo versatile e conveniente. Acquistalo su Amazon a soli 119 euro e scopri tutto ciò che può offrire.

