Xiaomi Redmi 12C in sconto a METÀ prezzo per soli 100€

Nel mondo tecnologico attuale, non sono molti gli smartphone di fascia bassa con un buon rapporto qualità-prezzo. Oggi però, lo Xiaomi Redmi 12C è disponibile al prezzo straordinario di soli 100€, grazie ad uno sconto eccezionale del 50% attivo ancora per poco su eBay. Questa è una fantastica opportunità per accaparrarsi uno smartphone estremamente economico, ma con una buona qualità generale.

Xiaomi Redmi 12C, a questo prezzo è un best-buy

Il Redmi 12C arriva in colorazione Grey, ideale per qualsiasi occasione. Il cuore pulsante dello smartphone è il processore Helio G85, che garantisce buone prestazioni, anche grazie ai 4 GB di RAM, nonostante la fascia di prezzo molto bassa.

Il punto forte di questo dispositivo è sicuramente il bel display da 6,71″. Un pannello molto grande, con tecnologia IPS LCD, perfetto per svolgere diversi compiti direttamente sullo smartphone. Anche la fotocamera non delude, con il sensore principale da 50 MP che permette di scattare delle buone foto, mentre il sensore frontale da 3 MP è il minimo richiesto per effettuare delle videochiamate funzionali.

La batteria da 5000 mAh permette di utilizzare lo smartphone a lungo senza doversi preoccupare di continue ricariche. Inoltre, secondo i test, lo smartphone garantisce circa 2040 minuti di autonomia in conversazione e 504 ore in standby. L’interfaccia utente MIUI, intuitiva e personalizzabile, rende l’utilizzo dello smartphone un’esperienza nel complesso semplice ed alla portata di tutti.

Non perdere l’opportunità di approfittare di questa offerta eccezionale ed acquista lo Xiaomi Redmi 12C a soli 100€, con uno sconto del 50%. Sfruttando questa occasione attiva ancora per poco su eBay, puoi portarti a casa uno smartphone di fascia bassa con un’ottima combinazione di specifiche tecniche di qualità.

