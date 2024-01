Xiaomi Redmi 12C in SUPER sconto del 46% a soli 106,90€

Tra i tanti smartphone di fascia bassa prodotti da Xiaomi, lo Xiaomi Redmi 12C emerge come una scelta convincente per chi punta ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora, grazie ad un`eccezionale offerta attiva su Amazon, è possibile acquistarlo in sconto del 46% a soli 106,80€. Questa occasione rappresenta un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di un dispositivo di qualità ad un costo accessibile.

Xiaomi Redmi 12C, con molta batteria e memoria

Il design dello Xiaomi Redmi 12C è molto minimal, con un display che occupa quasi tutta la parte frontale dello smartphone, con cornici laterali molto ridotte. Sotto lo schermo, il Redmi 12C nasconde un processore potente ed affidabile come l’Helio G85, capace di gestire senza difficoltà anche le applicazioni più esigenti. Ad aiutare il processore sono presenti ben 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna, uno spazio adatto ad archiviare qualsiasi tipo di file, da giochi a film.

Dal punto di vista fotografico, il Redmi 12C non delude. La sua fotocamera posteriore è dotata del sensore principale da 50 MP che permette di scattare delle buone foto, anche in condizioni poco favorevoli. Per la registrazione di video, lo smartphone garantisce una qualità di Full HD e 30 fps. Il sensore frontale da 5 MP permette invece di scattare dei buoni selfie e di effettuare delle videochiamate con abbastanza dettagli.

L’opportunità di acquistare lo Xiaomi Redmi 12C a soli 106,80€, beneficiando di uno sconto del 46% attivo su Amazon, è un affare da non perdere. Questo smartphone rappresenta la soluzione perfetta per chi desidera spendere il minimo possibile ma ottenere comunque un dispositivo di qualità. Inoltre, grazie alla batteria da ben 5000 mAh, lo smartphone garantisce una giornata intensa di utilizzo, senza doversi preoccupare per delle ricariche costanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.