Xiaomi Redmi 13 crolla a soli 99€, è il best buy prima del Prime Day

Xiaomi Redmi 13 è lo smartphone dal prezzo irrisorio ma con tanta qualità. Vuoi un telefono per navigare online, rimanere aggiornato e non fare a meno di foto spettacolari? Con questo modello hai quello che fa al caso tuo. Per questo devi approfittare del mega sconto del 44% su Amazon e metterlo nel carrello ad appena 99,90 euro. È un prezzo spettacolare che prima del Prime Day ti fa concludere l’affare. Non perdere tempo, è un’offerta limitata.

Con un’estetica curata nei minimi particolari, Xiaomi Redmi 13 è uno smartphone su cui fare affidamento. È disponibile sia in colorazione nera che azzurra nel taglio da 6GB di RAM e 128GB di memoria. Con linee eleganti e una scocca particolare, anche dal punto di vista estetico fa la sua figura. La sua potenza, tuttavia, sta nell’essere un telefono ideale per la quotidianità e con sistema Android è facile da utilizzare oltre che perfetto per qualunque genere di utente.

Goditi applicazioni, video e giochi su questo bel display da 6,79 pollici che è ampio e luminoso. Colori vivaci oltre a una risoluzione avanzata così nessun dettaglio scappa alla vista. Per un social è un vero pezzo da novanta ma non lascia a desiderare neanche su task un po’ più importanti come titoli mobile di un certo livello. Tutto merito del processore MediaTek che sa il fatto suo. Detto questo, lo smartphone ha altre tre caratteristiche chiavi che sono una batteria che dura un giorno intero, la ricarica da 33w e un comparto fotografico al completo con sensore principale da 108 megapixel e selfie cam che ti fa splendere come una stella. In confezione ti viene dato anche un ring holder super comodo.

A soli 99,90 euro su Amazon, il magico Xiaomi Redmi 13 nella configurazione 6+128GB deve essere tuo. Approfitta dello sconto del 44% e pagalo così poco invece di 179,90 euro con un solo click.