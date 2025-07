Xiaomi Redmi 13: promo LAMPO a 99,90 euro per poche ore su Amazon (-44%)

Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi per approfittare dello sconto lampo attivo su Xiaomi Redmi 13: lo smartphone entry-level con display da 6,79 pollici e fotocamera da 108 megapixel può essere tuo a soli 99,90 euro invece di 179,90. Un’opportunità esclusiva Amazon.

Il telefono si presenta con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, con raffinato design in vetro, un display grande e fluido e una fotocamera sorprendente. Partendo proprio da questa, parliamo di un sensore da 108 megapixel con un zoom 3x capace di catturare anche il più piccolo dei dettagli senza perdere di qualità. La fotocamera supporta anche una apposita modalità notturna per scattare foto perfette anche in scarse condizioni di luce. Non manca poi la fotocamera interna da 13 megapixel per selfie e videochiamate.

Xiaomi Redmi 13 è alimentato da un processore MediaTek Helio G91-Ultra con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre il display da 6,79 pollici ha una risoluzione Full HD+ a 90Hz ed è dotato di tecnologia eye-care che protegge la tua vista anche dopo diverse ore di utilizzo.

A completare il quadro, batteria da 5030mAh e ricarica rapida da 33W che insieme vogliono dire una lunga autonomia, ma anche tempi brevi per tornare subito in azione. Per 99,90 euro invece di 179,90 è un affare strepitoso: non perderti Xiaomi Redmi 13 in promo lampo su Amazon fino a mezzanotte.