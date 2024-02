Xiaomi Redmi 13C in SUPER sconto del 28% a soli 143,99€

Sappiamo bene come nel segmento di mercato degli smartphone di bassa fascia, Xiaomi padroneggia ormai da anni grazie all’enorme quantità di dispositivi messi in commercio. Tra questi, è oggi in offerta lo Xiaomi Redmi 13C, acquistabile a soli 143,99€ grazie al super sconto del 28% attivo ancora per poco su eBay. Questa offerta rappresenta una possibilità da non perdere per chi è alla ricerca di un dispositivo estremamente economico e funzionale.

Xiaomi Redmi 13C, con un super schermo da 6,79″

Lo Xiaomi Redmi 13C ha un design molto elegante, grazie soprattutto ai bordi frontali molto ridotti, che circondando un ampio display. L’unica interferenza frontale è la fotocamera a notch centrale, un sensore da 8 MP che permette di scattare dei buoni selfie nonostante il prezzo super economico. Il display, come già accennato, è molto grande, ben 6,74″ da 90 Hz, ideale soprattutto per chi guarda molti contenuti in streaming, da film a serie tv.

Sul fronte delle prestazioni, lo Xiaomi Redmi 13C è alimentato dall’Helio G85 che insieme a 8 GB di RAM, assicura fluidità di esecuzione nelle app e nei giochi più leggeri. Lo spazio di archiviazione di 256 GB, permette di archiviare qualsiasi tipo di file, da film a giochi di grandi dimensioni. Per supportare tutto ciò è presente una batteria da 5000mAh con ricarica rapida, che garantisce un’autonomia di una giornata intensa di utilizzo, senza preoccupazioni di continue ricariche.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, il sensore principale da 50MP permette di scattare delle buone foto e di registrare video in Full HD e 30 fps.

Non perdere questa eccezionale possibilità di acquistare lo Xiaomi Redmi 13C con un risparmio del 28%, al prezzo vantaggioso di soli 143,99€. Un’offerta da non perdere su uno smartphone di fascia bassa con ottime caratteristiche tecniche e tanta batteria.

