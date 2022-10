Gli auricolari Redmi Buds 3 Lite al prezzo minimo

Chi è alla ricerca di auricolari wireless dalla qualità elevata può oggi puntare con decisione verso l’offerta che propone Xiaomi Redmi Buds 3 al prezzo minimo storico su Amazon. Tra i punti di forza, la resistenza all’acqua e un’autonomia che raggiunge le 18 ore, senza dimenticare il supporto allo standard Bluetooth 5.2.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite: l’affare Amazon di oggi

A garantire la natura waterproof del dispositivo è la certificazione IP54. La durata della batteria, come già scritto, soddisfa anche i più esigenti grazie alla custodia che svolge anche il ruolo di powerbank. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con una struttura ergonomica ideata per adattarsi perfettamente all’orecchio. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

La qualità audio è garantita dalla presenza di un driver dinamico da 6 mm. Sul lato sono presenti comandi touch. In questo momento hai la possibilità di acquistare gli auricolari wireless Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi nella colorazione Nero al prezzo finale di soli 19,99 euro con uno sconto del 33% sul listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime (attiva subito i 30 giorni di prova gratuita): se li ordini oggi, domani li avrai in tasca.

