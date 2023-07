Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: auricolari wireless in super sconto Amazon

Con gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Pro puoi finalmente goderti un audio immersivo e coinvolgente e ora puoi farlo a un prezzo incredibile grazie all’offerta su Amazon: soli 61,80 euro invece di 99,99.

Questi auricolari wireless ti offrono un audio di alta qualità, supportato da Hi-Res Audio Wireless, per una riproduzione chiara e cristallina dei tuoi brani preferiti. Sarai in grado di ascoltare ogni sfumatura della musica, come se fossi al centro di un concerto dal vivo.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro in offerta: auricolari a zero compromessi

I Redmi Buds 4 Pro vantano una cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB. Questa funzione ti consentirà di isolarti completamente dal mondo esterno, regalandoti momenti di pace e silenzio anche nei luoghi più affollati. Potrai concentrarti sulla musica o sui tuoi podcast preferiti, senza distrazioni.

Inoltre, grazie al triplo microfono per le chiamate, potrai effettuare telefonate ovunque ti trovi, godendo di un audio chiaro e nitido, senza rumori di fondo che disturbano la conversazione.

La batteria di lunga durata ti permetterà di utilizzare gli auricolari per lunghe sessioni di ascolto. Con una sola ricarica, potrai goderti fino a 9 ore di musica, e con la custodia di ricarica inclusa, potrai estendere l’autonomia fino a 36 ore. Inoltre, se hai fretta e hai dimenticato di ricaricare gli auricolari, con una rapida ricarica di soli 5 minuti potrai ottenere fino a 2 ore di riproduzione musicale.

La connettività intelligente a due dispositivi ti permetterà di passare facilmente dallo smartphone al computer, senza dover ripetere la procedura di abbinamento ogni volta.

Il design ergonomico degli auricolari ti garantirà il massimo comfort durante l’indossamento, e grazie ai comandi a sfioramento, potrai controllare la musica e cambiare modalità con facilità, usando semplicemente le tue dita.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e regalati un’esperienza audio senza pari. Che tu sia un appassionato di musica o un amante dei podcast, con i Redmi Buds 4 Pro potrai vivere ogni nota e ogni parola come mai prima d’ora. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e immergiti nel mondo del suono.

