Xiaomi Redmi Buds 6 Pro: musica spettacolare a un prezzo speciale

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa degli auricolari wireless spettacolari a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando dei mitici Xiaomi Redmi Buds 6 Pro che ora su Amazon puoi avere a 54,90 euro, invece che 74,99 euro.

Dunque in questo momento c’è uno sconto del 27% che abbatte il prezzo di partenza facendoti risparmiare 20 euro sul totale. Con questi meravigliosi auricolari wireless potrai ascoltare la musica anche nei posti più rumorosi senza problemi e allo stesso modo potrai fare chiamate senza disturbi. Garantiscono un’ottima autonomia, sono impermeabili e hanno una connessione velocissima e senza latenza.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro: comodi e performanti

Sono davvero tante le caratteristiche interessanti degli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 6 Pro. Indubbiamente in questo momento hanno un rapporto qualità prezzo difficile da battere. Sono comodissimi, grazie agli inserti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie e garantiscono un ottimo isolamento acustico. Sono piccoli e leggeri e offrono un suono meraviglioso in grado di farti percepire anche le minime sfumature nei tuoi brani musicali.

Con la cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB riuscirai tranquillamente ad ascoltare la tua musica preferita e a fare chiamate anche in posti affollati senza doverti appartare. Offre inoltre un audio dimensionale integrato con tracciamento del movimento della testa e potrai equalizzare il suono con l’app dedicata. La connessione è affidabile e senza latenza, sono impermeabili con certificazione di grado IP54 e garantiscono un’autonomia di 9,5 ore con una singola ricarica e 36 ore con la custodia.

Non c’è davvero tempo da perdere quindi prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista i tuoi Xiaomi Redmi Buds 6 Pro a 54,90 euro, invece che 74,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.