Xiaomi Redmi Note 10 Pro: il prezzo crolla (-42%)

Redmi Note 10 Pro spicca nel catalogo di smartphone Xiaomi per il suo elevato rapporto qualità-prezzo, reso oggi ancora più conveniente dall’offerta su eBay che lo propone addirittura con uno sconto del 42% rispetto al listino. Tra i punti di forza segnaliamo la certificazione IP53 che lo rende resistente ad acque e polvere, senza dimenticare il comparto fotografico evoluto. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche principali.

L’affare di oggi: Redmi Note 10 Pro a -42%

Sono queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 732G con GPU Adreno 618, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna UFS 2.2, quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, sensore di impronte digitali ad arco integrato sul lato, riconoscimento facciale con IA, NFC, GPS, doppio altoparlante stereo, supporto Dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 e batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Redmi Note 10 Pro al prezzo finale di soli 189,90 euro, nella colorazione Onyx Gray. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva l’offerta, meglio approfittarne finché in tempo

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 28.800 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Da segnalare infine la possibilità di contare su disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorno: ciò significa che, se effettui subito l’ordine, all’inizio della prossima settimana lo smartphone Xiaomi sarà a casa tua.

